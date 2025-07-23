Bingöl'de Apartman Çatısında Yangın

Bingöl'de Apartman Çatısında Yangın
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Bingöl'ün İnanlı Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Bingöl'de bir binadaki çatı yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İnanlı Mahallesi'ndeki iki katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bina kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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