Bingöl'de Aile Kabristanında Kendisi İçin Mezar Kazdıran Adam Hayatını Kaybetti

Bingöl'de Aile Kabristanında Kendisi İçin Mezar Kazdıran Adam Hayatını Kaybetti
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde İstanbul'dan gelen Muzaffer Diken, aile kabristanında kendisi için mezar kazdırdıktan bir gün sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diken, kendi kazdırdığı mezara defnedildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 1 kişi, aile kabristanında kendisi için mezar kazdırdı. Ertesi gün fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden şahıs, kazdırdığı mezara gömüldü.

Olay, geçtiğimiz gün meydana geldi. 3 gün önce İstanbul'dan yakınlarını ziyaret etmek üzere Bingöl'ün Solhan ilçesine gelen Muzaffer Diken, aile kabristanına giderek kendisi için mezar kazdırdı. Mezar kazdırırken o anları cep telefonu ile kaydeden Diken, arkadaşı olan Hidayet Döner'in iş yerinde görüntüleri yakınlarına da izletti. Muzaffer Diken, bir gün sonra fenalaşarak Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diken'in cansız bedeni, kendisi tarafından kazdırılan mezarlığa defnedildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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