Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 zanlı yakalandı
Bingöl'de jandarma ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 zanlıyı yakaladı. Huzur ve güven ortamının sağlanması için yapılan çalışmalarda, yakalanan zanlılar adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Bingöl'de jandarma ekipleri, huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıların yakalanması için çalışma yaptı. Çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 zanlı yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa