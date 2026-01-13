Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 zanlı yakalandı

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 zanlı yakalandı.

Bingöl'de jandarma ekipleri, huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıların yakalanması için çalışma yaptı. Çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 zanlı yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL