Bingöl'de 5 Yıl 10 Ay Cezası Olan Zanlı Yakalandı

Güncelleme:
Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 'Kardeşi Kasten Öldürmek' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan bir zanlı yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklmada, "Karlıova ilçe J.K.lığı JASAT ekiplerimizce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında 14 Ağustos 2025 günü icra edilen faaliyet neticesinde; 'Kardeşi Kasten Öldürmek' suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli şahıs yakalanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilecektir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
