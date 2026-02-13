Haberler

Bingöl'de 47 şüpheli yakalandı

Bingöl'de 47 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 47 şüpheli yakalanarak adli işlemlere başlandı. Çeşitli suç unsurlarına yönelik yapılan çalışmalarda esrar, metamfetamin ve kokain gibi maddeler ile kesici aletler ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, aranan şahıslar ile çeşitli suçlara karıştığı değerlendirilen toplam 47 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 6–13 Şubat 2026 tarihleri arasında il genelinde yürütülen aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli sonuçlar elde edildi. Bu kapsamda, ifadesinin alınmasına yönelik aranma kaydı bulunan 19 kişi ile hapis cezasının infazına yönelik aranma kaydı bulunan 5 kişi olmak üzere toplam 24 kişi yakalanarak adli işlemlere başlandı. Öte yandan aynı tarihlerde Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ise çeşitli suçlardan 23 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 18'i serbest bırakılırken, 3 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda ayrıca farklı nitelik ve sayılarda suç unsuru materyaller ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 9 gram esrar, 265 gram metamfetamin, 7 gram kokain ile 2 adet kesici alet emniyet güçlerince muhafaza altına alındı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Bakan Gürlek'ten 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın' çağrılarına yanıt

Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına net yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurgu mu gerçek mi? Üvey babasından bot isteyen genç kız, aldığı cevapla şoke oldu

Üvey babasından bot isteyen genç kız, aldığı cevapla şoke oldu
Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor

Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi

Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Kurgu mu gerçek mi? Üvey babasından bot isteyen genç kız, aldığı cevapla şoke oldu

Üvey babasından bot isteyen genç kız, aldığı cevapla şoke oldu
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Annenin telefonundan vahşet çıktı! İki yaşındaki kızını öldürene kadar salladı

Annenin telefonundan vahşet çıktı! Küçük kızını öldürene kadar salladı