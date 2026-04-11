Bingöl'de bir haftada 27 aranan şahıs yakalandı

Bingöl'de polis ekiplerince son bir haftada yürütülen çalışmalarda aranan 27 şahıs yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 03 Nisan - 10 Nisan 2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında önemli sonuçlar elde edildi. Yapılan çalışmalarda, ifadesinin alınmasına yönelik aranan 21 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi olmak üzere toplam 27 şahıs yakalandı.

Öte yandan aynı tarihler arasında narkotik, asayiş, Terörle Mücadele (TEM) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında 20 şüpheli yakalandı. 4 şahsa idari para cezası uygulanırken, 20 şüpheli şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı