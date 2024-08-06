Bingöl'de 18 Bin 788 Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde icra edilen operasyonda, 18 bin 788 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü unsurlarınca uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Genç ilçesi kırsalında 18 bin 788 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili olarak cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - BİNGÖL