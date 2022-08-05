Bingöl 3. sayfa haberleri | Marmaray'da madde kullanan genç şaşkına çevirdi Bingöl yerel 3. sayfa haberine göre Halkalı-Gebze arasında seferler yapan Marmaray'da 'madde' kullanan gencin görülmesi şaşkına çevirdi. Halkalı- Gebze arasında seferler yapan Marmaray'da 'madde' kullanan gencin görülmesi şaşkına çevirdi. O anlar kameralara yansıdı. Olay, dün Halkalı-Gebze arasında seferler yapan Marmaray'da gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi eline aldığı poşetle madde kullanmaya başladı. Yolculara aldırış etmeden madde kullanan şahıs, diğer yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Marmaray Halkalı Gebze 3. Sayfa Haberler

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