Bina görevlisini yaralayan sanığın cezası belli oldu
Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde tabanca ve bıçağın kullandığı kavganın ardından yargılanan sanıkların cezası belli oldu.
Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak'ta 15 katlı binada meydana gelen olayda daha önce o binada oturan Y.D. ile bina görevlisi R.K. arasında çıkan kavgada R.K. tabancadan çıkan kurşunla yaralandı. R.K. olayın meydana geldiği birinci kattan atlayarak, sundurmanın üzerine düştü. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı.
Mahkeme heyeti Y.D.'ye 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 ay; R.K.'ye ise ruhsatsız silah bulundurmaktan 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme heyeti R.K.'ye yönelik yağma suçlamasından ise beraat kararı verdi. - KAYSERİ