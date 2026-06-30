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Ziplinede mahsur kalan vatandaşı deniz bisikletiyle gölette gezenler kurtardı

Ziplinede mahsur kalan vatandaşı deniz bisikletiyle gölette gezenler kurtardı
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Bilecik Pelitözü Gölpark'ta zipline yaparken göletin ortasında mahsur kalan bir vatandaş, deniz bisikletiyle gezmekte olan kişiler tarafından kurtarıldı. Yarım saat havada asılı kalan şahıs, kıyıya güvenle çıkarıldı.

Bilecik'te ziplinede mahsur kalan vatandaşı deniz bisikletiyle gölette gezenler kurtardı.

Olay Bilecik merkez Pelitözü Gölpark'ta meydana geldi. Pelitözü Gölpark alanına Rize'den getirilerek kurulan zipline yaz ayların gelmesiyle macera ve adrenalin tutkunların yeni adresi oldu. Geçtiğimiz gece bir vatandaş zipline binerken, varış noktasına 100 metre kala göletin ortasında mahsur kaldı. Varış noktasında görevli kendi imkanları ile şahsın yanına gitmeye çalışsa da yetişmesi mümkün olmadı. Mahsur kalan vatandaşın imdadına deniz bisikletiyle gölette gezen kişiler yetişti. Hemen rotalarını o alana çeviren şahıslar mahsur kalan kişiyi kurtararak, deniz bisikletine aldılar. Yaklaşık yarım saat göletin ortasında suya bir karış mesafede adeta havada asılı kalan şahıs kurtarılarak, kıyıya çıkarıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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