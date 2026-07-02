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Elinde bastonuyla refüje çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın adeta ölümle dans etti

Elinde bastonuyla refüje çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın adeta ölümle dans etti
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Bilecik'te yaya geçidi kapatılınca, yaşlı bir kadın bastonuyla refüje tırmanarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Araçların hızlı geçtiği o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Bilecik'te Tepebaşı Mevkii'ndeki ışıklara kadar yürümek istemeyen yaşlı kadın elinde bastonuyla refüje çıkarak yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken adeta ölümle dans etti.

Bilecik merkez Tepebaşı mevkii Hamsu Köprüsü girişindeki yaya geçidi güvenlik gerekçesiyle kapatılarak demir bariyerlerle önlem alındı. Bu alandan karşıya geçemeyen yayalar Tepebaşı kavşağından bulunan trafik ışıklarına yürümemek için refüjü atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışıyor. 7'den 70 herkes bu yöntemi kullanırken yayalar adeta ölümle dans ediyor.

Yolun karşı tarafına geçmek için bin bir çile çekti

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, yaşlı bir kadının elinde bastonuyla yolun karşı tarafına geçmek için refüje ayaklarını atarak tırmandığı görülürken o anlar tehlikeye davetiye çıkardı. Yaşlı kadın araçların çok hızlı geçmesi ve uzun süre beklemekten dolayı yorulurken, refüjde bulunan taşa oturarak beklemeye devam etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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