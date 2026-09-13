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Bilecik’te vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Bilecik’te vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, cadde ve sokaklarda 67 vatandaşla bir araya geldi. Ekipler, vatandaşlara özellikle dolandırıcılık ve iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Çalışmalarda ayrıca, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve Acil İhbar Hattı kullanımı ile Toplum Destekli Polislik hizmetleri ve genel güvenlik konularında da bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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