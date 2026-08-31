Bilecik'te Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozüyük ilçesinde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Adem K.'yı yakaladı. Şahıs, jandarma ekiplerince Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Bilecik'te uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı..
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Bozüyük ilçesinde 'Aranan Şahısların Yakalanmasına' yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Adem K. yakalandı. Şahıs jandarma ekiplerince Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı