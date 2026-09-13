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Bilecik’te uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Bilecik’te uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
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Bilecik’te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ve bong aparatı ele geçirildi. Operasyonda, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 2 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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