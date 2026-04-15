Bilecik'te uyuşturucuya geçit yok: 1 şüpheli yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, sorumluluk sahasında bulunan Çaydere mevkiine uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgiye ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, İ.Ö. isimli şüpheliyi takibe aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 15 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesinin ardından, alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

Uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. - BİLECİK

