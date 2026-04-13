Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada uyuşturucu madde bulundurduğu değerlendirilen şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ile 1 adet bong aparatı ele geçirildi. 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı