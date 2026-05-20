Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Narkotik Büro Amirliği ekiplerince ilçede uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda muhtelif miktarda sentetik ecza (Symra) ele geçirildi. 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı