Bilecik'te Traktör Devrildi, Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Gölpazarı ilçesinde tarlasını sürerken traktörünün devrilmesi sonucu 78 yaşındaki Mehmet Kıraç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'te su kanalına devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Gölpazarı ilçesi Yenipazar Yolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Kıraç (78) tarlasını sürdüğü sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu 11 AH 591 plakalı traktörü su kanalına devrildi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Kıraç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
