Bilecik'te Traktör Devrildi, Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Bilecik'te su kanalına devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Gölpazarı ilçesi Yenipazar Yolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Kıraç (78) tarlasını sürdüğü sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu 11 AH 591 plakalı traktörü su kanalına devrildi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Kıraç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK