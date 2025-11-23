Bilecik'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Gölpazarı-Vezirhan Karayolu'nun Beşevler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki Nigar H. (45) idaresindeki 26 AJY 177 plakalı otomobil ile bir anda karayoluna tali yoldan çıkan Dündar Ş. (63) idaresindeki 34 US 0731 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 26 AJY 177 plakalı otomobil sürücüsü Nigar H. araçta yolcu olarak A.H., S.Ş., A.Ş. ve çocuklar N.H ile E.H. yaralandı. Yaralılar olay yerine acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk tetkikler sonrası 3 kişi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle kısa süreli kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından tamamen açıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - BİLECİK