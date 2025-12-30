Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza ; Bilecik'in Dodurga Beldesi Erikli yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Erikli Köyü istikametine seyir halinde ilerleyen Halil İbrahim E. idaresindeki 11 ABN 225 plakalı otomobil ile esnada karşı şeritten gelen Abdullah G. idaresindeki 11 DN 791 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 11 DN 791 plakalı otomobil sürücüsü Abdullah G. ve araçlarda yolcu olarak bulunan Fadime A., Mustafa E. ile İsmail G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK