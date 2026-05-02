Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı

Bilecik'te aynı istikamette seyir halinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bozüyük-İnegöl karayolu Muratdere köyü Mevkiinde meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki 34 PGZ 587 plakalı araç sürücüsü Muhammed Y., önünde seyreden Ersin Y., idaresindeki 41 ASK 669 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpışmada kontrolden çıkan 34 PGZ 587 plakalı araç takla atarak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında 34 PGZ 587 plakalı araç sürücüsü Muhammed Y. ve araçta yolcu olarak bulunan Hazal Ç. ile Aybüke K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

