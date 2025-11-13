Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Osmaneli ilçesi Selimiye Köyü mevkii sınırlarında D-650 Karayolu üzerinde tek taraflı maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik istikametinden Sakarya yönüne seyir halinde olan 41 GM 494 plakalı aracın sürücüsü Ahmet A., direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarptı ve araç yoldan çıktı. Kazada sürücü Ahmet A. ile araçta yolcu olarak bulunan Nirgül A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri ile Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - BİLECİK