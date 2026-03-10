Haberler

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki bir yolcu yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Bilecik'te 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik- YHT- Şehirler Arası Otobüs Terminali karayolu TOKİ Spor Salonu önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; karayolu üzerinde seyir halindeki S.M. idaresindeki 11 ACV 004 otomobil ile İ.C. idaresindeki 34 NAE 827 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasından yolcu olarak bulunan F. Y., (19) yaralandı. Yaralı yolcu olay yerine gelen acil sağlık servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir

Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir
Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor

İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...

Katibe adliyede aşk şantajı! Birlikte oldukları anları kaydedip...
Savaşta 11. gün! ABD gözünü Hürmüz Boğazı'na dikti, İran'dan '1 ton altı füze atılmayacak' resti geldi

ABD yeni hedefini açıkladı, İran'dan kan donduran rest geldi
Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir

Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir
İsrail'den suikast tehdidi! Öldürecekleri yeni ismi açıkladılar

Öldürecekleri yeni ismi açıkladılar
Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket

Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket