Kontrolden çıkan otomobil karşı yönden gelen otomobile çarptı, 1 yaralı

Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik-Söğüt- İnhisar yolu Çaltı köyünde meydana geldi. Söğüt istikametinden Çaltı köyünden seyir halindeki 43 AAC 962 plakalı otomobil sürücüsü Fadıl Sami K. yolun ıslak olmasından dolayısıyla bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karşı yönden gelen Ziya Ş. idaresindeki 11 TC 014 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 11 TC 014 plakalı otomobil sürücüsü Ziya Ş. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK