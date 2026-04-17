Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır refüje çarpıp yan yattı: 1 yaralı

Bilecik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden tırın refüje çarpıp yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza dün gece, Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emrah Emre S. idaresindeki 64 AP 232 plakalı tır, Bilecik'ten Sakarya istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol sapağındaki refüje çarparak yan yattı. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı