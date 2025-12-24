Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan tır devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Kaza ; Bilecik-Osmaneli- İznik karayolu Yeşilçimen mevkiinde meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki 16 ADR 143 plakalı tır sürücüsü Ercan Z. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı Ercan Z. olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa'nın İznik İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK