Bozüyük'te sivil trafik ekipleri göreve başladı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde trafik kurallarına uyulmasını sağlamak ve ihlallerin önüne geçmek amacıyla sivil trafik ekipleri denetimlerine başladı.

Yapılan kontrollerde özellikle abartı egzoz, yüksek sesle müzik yayını, standart dışı donanımlı (modifiye) araçlar ve trafiği tehlikeye düşüren ihlaller üzerinde duruluyor. Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak ve trafikte düzeni sağlamak amacıyla sivil ekiplerin 7/24 denetimlerine devam edeceğini bildirdi. - BİLECİK

