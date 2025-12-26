Seyir halindeki çekici alev aldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki çekici tır alev aldı.

Edinilen bilgilere göre dün gece, Bilecik ili Osmaneli ilçesi Selçik Köyü sınırları içerisinde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne D-650 Karayolu Sakarya istikameti üzerinde oto yangını ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının, Şeref S. idaresindeki 34 US 9825 plakalı çekici tırın Bilecik'ten Sakarya'nın Hendek ilçesi istikametine seyir halinde olduğu sırada meydana geldiği öğrenildi. İlk belirlemelere göre, dorse kısmındaki lastik balatalarından çıkan alevler kısa sürede yangına neden oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle D-650 Karayolu bir süre tek yönlü olarak trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK