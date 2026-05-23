Seyir halindeki otomobil alev aldı

Bilecik'te seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı.

Olay, D-650 karayolu Osmangazi Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali G. idaresindeki 77 ABJ 098 plakalı otomobil, Bozüyük istikametine seyir halindeyken motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı