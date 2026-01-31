Haberler

Bilecik'te sentetik kannabinoid ele geçirildi

Bilecik'te düzenlenen narkotik çalışmasında muhtelif miktarda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi ve bir kişi yakalandı. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Bilecik'te düzenlenen narkotik çalışmasında sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında muhtelif miktarda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
