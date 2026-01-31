Bilecik'te sentetik kannabinoid ele geçirildi
Bilecik'te düzenlenen narkotik çalışmasında muhtelif miktarda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi ve bir kişi yakalandı. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında muhtelif miktarda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şahıs yakalandı.
Yakalanan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. - BİLECİK
