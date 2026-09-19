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Bilecik’te polisin araç ve 3 şüpheli üzerinde yaptığı aramada bonzai ele geçirildi

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Bilecik’te polisin araç ve 3 şüpheli üzerinde yaptığı aramada bonzai ele geçirildi
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Bilecik'te polis ekiplerinin bir araç ve 3 şüpheli şahıs üzerinde yaptığı aramada muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Olayla ilgili 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Bilecik'te polis ekiplerince bir araç ve 3 şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramalarda, muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir araç ve 3 şüpheli şahıs üzerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Olayla ilgili 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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