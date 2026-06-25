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Polis ve muhtarlar güvenlik için bir araya geldi

Polis ve muhtarlar güvenlik için bir araya geldi
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek huzur ve güven ortamının korunması, iş birliği ve bilgi paylaşımının güçlendirilmesini ele aldı.

Bilecik'te polis ve muhtarlar güvenlik için bir araya geldi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Bilecik Muhtarlar Derneği'nde mahalle muhtarlarının katılımıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda, mahallelerde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik polis ve muhtarlar arasındaki iş birliği, koordinasyon ve karşılıklı bilgi paylaşımının güçlendirilmesi konuları ele alındı. Mahallelerde yaşanabilecek olayların önlenmesinde muhtarların sahadaki gözlem ve bilgilerinin önemine vurgu yapılırken, emniyet birimleri ile muhtarlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplum destekli polislik anlayışı kapsamında gerçekleştirilen buluşmada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik ortak çalışmaların artırılarak sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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