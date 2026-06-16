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Park halindeki araç alev aldı

Park halindeki araç alev aldı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'te park halindeki araç alev aldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay, İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan diş hastanesi önü ve yanı mevkide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan 11 DN 001 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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