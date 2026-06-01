Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Bilecik'in Deresakarı köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, 5 yaşındaki A.B.'ye otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Bilecik'in Deresakarı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saffet Ö. idaresindeki 11 ACH 149 plakalı araç, seyir halindeyken A.B.'nin (5) aniden yola çıkması sonucu çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
