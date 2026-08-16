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Bilecik'te Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

Bilecik'te Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı
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Bilecik’te seyir halindeki yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeki yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkeze bağlı Kendirli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dereşemsettin köyü istikametine seyir halinde olan Fatih Y.'nin kullandığı 16 ANK 215 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü Fatih Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Esra Y., Yiğit Y., Büşra Y. ve Beyza Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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