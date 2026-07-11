Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik'te otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece, Bilecik merkeze bağlı Necmiye köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eren A. idaresindeki 34 NYP 992 plakalı otomobil, Bilecik istikametine seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen Asım B. yönetimindeki 11 ABJ 514 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Eren A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı