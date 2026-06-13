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Bilecik'te otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Bilecik'te otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
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Bilecik-Bozüyük-Eskişehir D-650 karayolunda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'tye aynı istikamette seyir halindeki otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik-Bozüyük-Eskişehir D-650 karayolu Şelale Rampaları mevkiinde meydana geldi. Bilecik'ten Eskişehir istikametine seyir halindeki Muhittin O. idaresindeki 34 GJR 366 plakalı otomobil sürücüsünü bir anlık dikeksizliği sonucu önünde seyreden Ali Y. idaresindeki 43 AGF 477 plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Emine O. hafif şekilde yaralandı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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