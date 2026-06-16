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Otomobil ile motosiklet çarpıştı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı
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Bilecik Pelitözü Gölpark'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu maddi hasar oluştu, şans eseri yaralanan olmadı. Sürücüler arasında anlaşmazlık çıkınca şikayetçi olundu.

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Bilecik Pelitözü Gölpark'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih K. idaresindeki 11 AAY 216 plakalı otomobil ile Gizem Ç. yönetimindeki 71 ADR 350 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Olayın ardından taraflar arasında anlaşmazlık yaşanması üzerine Fatih K. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na müracaat ederek şikayetçi oldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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