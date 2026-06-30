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Bilecik'te otluk alanda yangın çıktı

Bilecik'te otluk alanda yangın çıktı
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Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Akçasu köyünde tarladaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Can ve mal kaybı yaşanmazken, yangının doğal sebeplerden çıktığı değerlendiriliyor.

Bilecik'te tarlada bulunan otluk alanda yangın çıktı.

Yangın, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Akçasu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlada bulunan otluk alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bilgi verildi. Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yapılan incelemede, yaklaşık 100 metrekarelik otluk alanın yandığı tespit edildi. Yangına 2 itfaiye aracı ve 2 su tankeri ile müdahale edilirken, alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışması yapıldı.

Öte yandan, olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin doğal sebeplerden kaynaklandığı değerlendirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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