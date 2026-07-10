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Bilecik'te orman yangını çıktı

Bilecik'te orman yangını çıktı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yerleşim yerlerine sıçrama önlendi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyünde orman yangını çıktı.

Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyünde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 2 helikopter, karadan ise 2 arazöz, 1 itfaiye aracı ve 1 su tankeriyle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması önlenirken, yangın kontrol altına alındı. Bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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