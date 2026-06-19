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Bilecik'te okul servis araçları denetlendi

Bilecik'te okul servis araçları denetlendi
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Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, Pelitözü Göleti Kavşağı ve Münir Kopuk İlkokulu önünde okul servis araçlarını denetledi. Kontrollerde mevzuata uygunluk, sürücü evrakları ve emniyet kemeri kullanımı incelendi; herhangi bir eksiklik veya cezai işleme rastlanmadı.

Bilecik'te okul servis araçları denetimi gerçekleştirildi.

Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, Pelitözü Göleti Kavşağı ile Münir Kopuk İlkokulu önünde okul servis araçlarına yönelik kontrol gerçekleştirildi. Denetimlerde servis araçlarının mevzuata uygunluğu, sürücü evrakları, emniyet kemeri kullanımı ve genel trafik güvenliği açısından kontroller yapıldı.

Öte yandan, yapılan denetimlerde herhangi bir eksiklik ya da cezai işleme rastlanmadığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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