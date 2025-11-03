Haberler

Bilecik'te Öğrencilere Trafik Eğitimi Düzenlendi

Güncelleme:
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Atatürk İlkokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenleyerek, çocuklara trafik kuralları ve güvenliği hakkında bilgi verdi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk İlkokulu öğrencilerine yönelik Trafik Eğitim Parkı'nda bilgilendirme ve uygulamalı eğitim düzenlendi.

Eğitim kapsamında öğrencilere; trafikte temel davranış şekilleri, trafik kuralları, trafikte saygı ve öğrencilerin trafikte uyması gereken kurallar hakkında bilgiler verildi. Uygulamalı olarak yapılan etkinlikte, çocuklara trafik ışıkları, yaya geçidi kullanımı ve güvenli yol geçişi konularında pratik eğitimler de gösterildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, çocukların erken yaşta trafik bilinci kazanmasının önemine vurgu yaparak, "Trafikte saygı ve dikkat kültürünün küçük yaşta kazandırılması, geleceğin daha güvenli yollarını oluşturacaktır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
