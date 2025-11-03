Bilecik'te Öğrencilere Trafik Eğitimi Düzenlendi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk İlkokulu öğrencilerine yönelik Trafik Eğitim Parkı'nda bilgilendirme ve uygulamalı eğitim düzenlendi.

Eğitim kapsamında öğrencilere; trafikte temel davranış şekilleri, trafik kuralları, trafikte saygı ve öğrencilerin trafikte uyması gereken kurallar hakkında bilgiler verildi. Uygulamalı olarak yapılan etkinlikte, çocuklara trafik ışıkları, yaya geçidi kullanımı ve güvenli yol geçişi konularında pratik eğitimler de gösterildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, çocukların erken yaşta trafik bilinci kazanmasının önemine vurgu yaparak, "Trafikte saygı ve dikkat kültürünün küçük yaşta kazandırılması, geleceğin daha güvenli yollarını oluşturacaktır" dedi. - BİLECİK