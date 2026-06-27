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Odun keserken düşen adam yaralandı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde odun kıran Osman M., dengesini kaybederek düştü ve başını oduna çarptı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Bilecik'te odun keserken dengesini kaybederek düşen adam yaralandı.

Olay; Bilecik'in Bozüyük ilçesine Kuyupınar Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; kendisine ait ikametin bahçesinde odun kıran Osman M. bir anda dengesini kaybederek düştü. Düşme esnasında başını oduna çarpan adam yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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