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Bilecik'te narkotik çalışmasında metamfetaminle yakalanan şahıs gözaltına alındı

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Bilecik'te narkotik çalışmasında metamfetaminle yakalanan şahıs gözaltına alındı
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Bilecik'te narkotik ekiplerinin çalışmasında, 1 şahsın üzerinde muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından gözaltına alındı.

Bilecik'te polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, bir şahıs üzerinde muhtelif miktarda metamfetamin ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Çalışmada, 1 şahsın üzerinde yapılan aramada muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli, 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' ile 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçlarından gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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