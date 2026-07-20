Haberler

Jandarmadan motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi

Jandarmadan motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri, 20 motosiklet sürücüsüne güvenli sürüş teknikleri ve trafik kuralları hakkında eğitim verdi.

Bilecik'te jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik güvenli sürüş eğitimi verdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince Tavşanlı-Bozüyük İl Yolu Saraycık köyü mevkiinde gerçekleştirilen sabit trafik denetimi sırasında uygulama noktasında durdurulan 20 motosiklet sürücüsüne bilgilendirme yapıldı. Ekipler tarafından sürücülere motosiklet kazalarının önlenmesi, güvenli sürüş teknikleri ve uyulması gereken trafik kuralları hakkında bilgi verilirken, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti

Beklenmedik karar! Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'ye transfer kulisi İYİ Parti'yi karıştırdı! Gürban'dan Kavuncu'ya zehir zemberek tepki

AK Parti'ye transfer kulisi partiyi karıştırdı! Birbirlerine girdiler
Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı büyük tepki çekti

Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı büyük tepki çekti
Aşklarını gizleyemediler! Mbappe ile Ester Exposito dudak dudağa

Ünlü futbolcu fena yakalandı
Çarşaf giyip keşif yaptılar, 40 dakikada servet çaldılar

Girdikleri kılık 'pes' dedirtti: 40 dakikada serveti böyle çaldılar
Metroda direkt dansı şoku! Ünlü şarkıcıyı görenler inanamadı

Metroda direkt dansı şoku! Ünlü şarkıcıyı görenler inanamadı
Galatasaraylı yönetici Maruf Güneş'in bahis oynadığı maçlar ortaya çıktı

Galatasaraylı yöneticinin bahis oynadığı maçlar ortaya çıktı
Dünya şaşkın! Trump ile Sanchez'den beklenmeyen kare

Dünyayı şaşkına çeviren fotoğraf