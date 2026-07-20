Jandarmadan motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri, 20 motosiklet sürücüsüne güvenli sürüş teknikleri ve trafik kuralları hakkında eğitim verdi.
Bilecik'te jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik güvenli sürüş eğitimi verdi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince Tavşanlı-Bozüyük İl Yolu Saraycık köyü mevkiinde gerçekleştirilen sabit trafik denetimi sırasında uygulama noktasında durdurulan 20 motosiklet sürücüsüne bilgilendirme yapıldı. Ekipler tarafından sürücülere motosiklet kazalarının önlenmesi, güvenli sürüş teknikleri ve uyulması gereken trafik kuralları hakkında bilgi verilirken, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi. - BİLECİK