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Kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücüsü yaralandı

Kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücüsü yaralandı
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Anıl K. yaralandı. Olay yerinden kendi imkanlarıyla ayrılan sürücü, Söğüt Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'te kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüsü yaralandı.

Kaza dün gece, Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Anıl K. (20) idaresindeki 26 AHE 181 plakalı motosiklet, Bozüyük istikametinden Kepen köyü yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün olay yerinden kendi imkanlarıyla ayrılarak Söğüt Devlet Hastanesi'ne başvurduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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