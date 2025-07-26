Bilecik'te Motorlu Bisiklet Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı

Bilecik'te Motorlu Bisiklet Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı
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Bilecik'te seyir halindeki motorlu bisiklet kontrolden çıkarak bir iş yerinin duvarına çarptı. Sürücü Enes K. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motorlu bisiklet bir işyerinin duvarına çarparken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Mustafa Kemal Sokak üzerinden Tepebaşı mevkiine katılım sağlayan 11 ACF 032 plakalı motorlu bisikleti sürücüsü Enes K., bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motorlu bisiklet Tevfikbey Caddesi üzerindeki bir mobilya dükkanında duvarına çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Enes K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, gaz kolunun takılı kalması sebebiyle motorlu bisikletin kontrolden çıktığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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