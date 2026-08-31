Bilecik'te Otomobil Ağaca Çarptı: 2'si Çocuk 4 Yaralı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabilirken, meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Bozüyük ilçesi Aksutekke mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bursa-Bozüyük kara yolunda üzerinde seyir halindeki 26 AAB 773 plakalı otomobil sürücüsü Sedat O. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağında bulunan arazideki ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Gökçe O. ile A.M.O ve B.Ö.O. adlı çocuklar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı