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Mantar toplamaya çıktı, ormanlık alanda kayboldu

Mantar toplamaya çıktı, ormanlık alanda kayboldu
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Bilecik'in Bahçecik köyünde mantar toplamak için ormanlık alana giren Mesut İ., yönünü kaybederek kayboldu. 112'yi arayan şahıs, jandarma ve köy halkının yardımıyla kısa sürede bulundu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'te mantar toplamak için ormanlık alana giden şahıs kayboldu.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl'den Bilecik'in Bahçecik köyüne gelen Mesut İ., mantar toplamak amacıyla girdiği ormanlık alanda yönünü kaybetti. Havanın kararmasıyla birlikte bulunduğu yeri tespit edemeyen şahıs, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilerek arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara köy halkı da destek verdi. Yapılan çalışmalar sonucunda kayıp şahıs kısa sürede bulundu.

Öte yandan, Mesut İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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