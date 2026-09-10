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Bilecik’te makilik alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyor

Bilecik’te makilik alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyor
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Bilecik’te çöplükte başlayan yangın ormanlık alana sıçrarken, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bilecik'te çöplükte başlayan yangın ormanlık alana sıçrarken, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bağlı Hamidiye köyünde meydana geldi. Köy yolu üzerinde bulunan çöplükte başlayan ufak çaplı yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Meşelik ormanda yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyürken, alevlere hem havadan hem de karadan ekipleri müdahale ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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